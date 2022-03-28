В Нижнекамском районе в этом году будет реализовано 38 проектов на 6,3 млрд рублей

В Нижнекамском районе в этом году будет реализовано 38 проектов по строительству и ремонту на сумму 6,3 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома Нижнекамского района по строительству Радик Хазиев.

По словам спикера, по линии Министерства здравоохранения в 2022 году планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Верхняя Уратьма, на сумму 8,2 млн рублей, а также капитальный ремонт главного корпуса детской городской больницы на сумму 190,6 млн рублей. Срок завершения работ — август текущего года.

Также предусмотрен капитальный ремонт в Камско-Полянском психоневрологическом интернате с применением современных медико-социальных технологий реабилитации, на ремонт выделено 3 млн рублей. Завершаются работы в социальном приюте для детей и подростков «Балкыш». Объем финансирования составляет 2 млн рублей.

«Масштабным проектом в сфере здравоохранения и для жителей города Нижнекамска стало строительство здания приемно-диагностического отделения, объем финансирования которого составил 1,5 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию по плану в августе 2022 года», — отметил спикер.

В этом же году планируются масштабные преобразования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», связанные с появлением на территории Нижнекамска и Нижнекамского района новых общественных пространств.

По словам докладчика, продолжится благоустройство второго этапа экстрим-парка в Нижнекамске, будет выполнен третий этап благоустройства проспекта Химиков, продолжатся работы по благоустройству второго этапа школьного бульвара в Камских Полянах, а также начнется новый проект по реконструкции «Святого ключа» в Красном Ключе. На благоустройство территорий планируется выделить 135,3 млн рублей.