В Нижнекамском районе устраняют последствия сильного ветра

Жители 45 населенных пунктов Нижнекамского района на несколько часов остались без света из-за сильного ветра. В настоящее время проблема уже устранена, сообщает «НТР 24».

Как рассказала администрация Нижнекамска, последствия сильного ветра оперативно устраняются и в городе, и в сельских поселениях района. Так, в новых микрорайонах повалило деревья, а также раскидало большие ветви.

«На данный момент электричество подано во всех населенных пунктах, где произошло аварийное отключение из-за неблагоприятных погодных условий. Также было задействованы аварийные источники питания», — отметил замруководителя исполкома НМР Фархад Сафиуллин.

Последствия штормового ветра отмечались и в других муниципалитетах. Так, в Набережных Челнах прошла сильная пыльная буря, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Как отметили в Гидрометцентре РТ, сильный ветер не прекратится в республике и в понедельник.