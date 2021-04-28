В Нижнекамском районе Татарстана введен карантин по бешенству животных

В Краснокадкинском сельском поселении Нижнекамского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в документе.

Бешенство выявлено на территории личного подсобного хозяйства, расположенного по улице Центральная в селе Красная Кадка.

На время ограничительных мероприятий в Краснокадкинском сельском поселении запрещено проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз таких животных.

Карантин будет отменен по истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и уничтожения последнего трупа больного животного.