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Ру Тат
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28 апреля 2021  17:22

В Нижнекамском районе Татарстана введен карантин по бешенству животных

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В Краснокадкинском сельском поселении Нижнекамского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в документе.

Бешенство выявлено на территории личного подсобного хозяйства, расположенного по улице Центральная в селе Красная Кадка. 

На время ограничительных мероприятий в Краснокадкинском сельском поселении запрещено проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз таких животных.

Карантин будет отменен по истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и уничтожения последнего трупа больного животного.

бешенство животных карантин по бешенству
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