В поселении Нижнекамского района РТ установлен карантин по бешенству животных

В Афанасовском сельском поселении Нижнекамского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта», – говорится в документе.

Бешенство было выявлено на территории земельного участка по улице Молодежная, дом 43Б села Большое Афанасово в Афанасовском сельском поселении. Здесь запрещено лечить больных восприимчивых животных, посторонним посещать территорию, ввозить и вывозить животных, снимать шкуры с трупов животных.

Кроме того, в Афанасовском сельском поселении не разрешается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, а также вывозить их и отлавливать для зоопарков.

Карантин будет отменен через 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на заболевание бешенством.