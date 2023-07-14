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В Нижнекамском районе Татарстана приступили к жатве
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В Нижнекамском районе началась жатва. Из-за раннего сева и жаркой погоды зерновые и зернобобовые культуры созрели раньше, сообщает KazanFirst со ссылкой на заместителя руководителя исполкома НМР по сельскому хозяйству Альфреда Нигматзянова.
Работники ПК «Тубян Кама», агрофирмы «Восток» ЗАО «Агросила Групп» и ООО «Орсис-Агро» приступили к обмолоту озимой пшеницы, дополнил он.
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