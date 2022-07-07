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Экология
7 июля 2022  05:21
Наталья Рыбакова

В Нижнекамском районе ликвидировали свалку, существовавшую несколько лет

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Нелегальную свалку, образовавшуюся несколько лет назад, ликвидировали в Татарстане по предписанию экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Жалоба о свалке в котловане поступила от жителей села Шингальчи. Она образовалась несколько лет назад. Площадь свалки составляла 9,5 тыс. кв. метров», — отмечают в ведомстве.

Эта территория принадлежит исполкому Нижнекамского района и подлежит регулярной очистке от мусора в соответствии с экологическими требованиями. Для ликвидации захламления и приведения территории в надлежащее состояние инспекторы выдали соответствующее предостережение. Исполком убрал свалку и привел территорию в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

 

#несанкционированная свалка
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