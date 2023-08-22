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В Нижнекамском районе столкнулись три легковушки, есть пострадавшие
В минувшее воскресенье на 87-м км дороги Чистополь – Нижнекамск примерно в 17.25 произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.
Как выяснилось, 42-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в сторону села Большое Афанасово, не учел скорость, дистанцию и врезался в Volkswagen Polo. В свою очередь иномарка совершила столкновение с ехавшим впереди Renault Logan.
В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы различной степени тяжести, еще одна пассажирка с ушибом головы гспитализирована. Водитель Volkswagen Polo получила ушибленную рану стопы и повреждение локтевой пластины.
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