В Нижнекамском районе столкнулись три легковушки, есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В минувшее воскресенье на 87-м км дороги Чистополь – Нижнекамск примерно в 17.25 произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

Как выяснилось, 42-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в сторону села Большое Афанасово, не учел скорость, дистанцию и врезался в Volkswagen Polo. В свою очередь иномарка совершила столкновение с ехавшим впереди Renault Logan.

В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы различной степени тяжести, еще одна пассажирка с ушибом головы гспитализирована. Водитель Volkswagen Polo получила ушибленную рану стопы и повреждение локтевой пластины.