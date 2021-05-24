В Нижнекамском районе Татарстана стартовала подготовка к новому отопительному сезону

В Нижнекамском районе Татарстана начались подготовительные работы к новому отопительному сезону. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города сообщила заместитель мэра Марина Камелина.

На сегодняшний день необходимо подготовить 293 км тепловых сетей, из них ветхих — 7,4 км, а также охватить 326 км водопроводных сетей, из них в ветхом состоянии — более 4 км, отметила спикер.



«Предприятие „Татэнерго“ планирует провести ремонт тепловых сетей на нескольких участках по улицам Гагарина, Сююмбике, Баки Урманче, Проспект Мира общей протяженностью 1,4 км», — сообщила Камелина.



Сейчас в городе начаты гидравлические испытания сетей, в связи с этим в некоторых домах отключено горячее водоснабжение. «Просим нижнекамцев отнестись к этим ограничениям с пониманием», — призвала Марина Камелина.

В Нижнекамском районе Татарстана отопительный сезон 2020/2021 начался 11 сентября и завершился 6 мая. Во время прошедшего сезона происходили аварии, которые устранялись в срочном порядке.



Одна из самых крупных аварий произошла в Нижнекамске 18 января 2021 года, когда без тепла остались часть многоквартирных домов и объекты социального обслуживания, однако благодаря отлаженной работе все было своевременно приведено в нормативное состояние, отметила заместитель мэра. В общей сложности в Татарстане за прошлый отопительный сезон произошло свыше 1,5 тыс. инцидентов и аварий.



По словам докладчика, аварии возникают в сфере водоснабжения. Одна из основных причин высокой аварийности — изношенное состояние инженерных сетей. В общей сложности степень износа сетей по республике составляет 54%.