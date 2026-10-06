В Нижнекамском районе спасли краснокнижного лебедя, не сумевшего взлететь

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Специалист Госкомитета Татарстана по биоресурсам спас молодого лебедя-шипуна, который оказался на территории СНТ «Строитель» в Нижнекамском районе и не мог взлететь. Птица сидела у дороги. Предположительно, лебедь мог переутомиться после перелета, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о птице поступило из единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Специалист приехал на место, поймал лебедя и осмотрел его. Повреждений не обнаружили – птица оказалась цела.

По словам специалиста, молодые лебеди сейчас учатся летать и совершают короткие перелеты. В этот период птицы могут столкнуться с проводами и линиями электропередачи, получить травмы или, не рассчитав силы, приземлиться на территории частных домов.

После осмотра лебедя выпустили в озеро Каракуль.