В Нижнекамском районе спасли краснокнижного лебедя, не сумевшего взлететь
Специалист Госкомитета Татарстана по биоресурсам спас молодого лебедя-шипуна, который оказался на территории СНТ «Строитель» в Нижнекамском районе и не мог взлететь. Птица сидела у дороги. Предположительно, лебедь мог переутомиться после перелета, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о птице поступило из единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Специалист приехал на место, поймал лебедя и осмотрел его. Повреждений не обнаружили – птица оказалась цела.
По словам специалиста, молодые лебеди сейчас учатся летать и совершают короткие перелеты. В этот период птицы могут столкнуться с проводами и линиями электропередачи, получить травмы или, не рассчитав силы, приземлиться на территории частных домов.
После осмотра лебедя выпустили в озеро Каракуль.