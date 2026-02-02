news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 февраля 2026 09:15

В Нижнекамском районе спасли людей, застрявших в поле на снегоходе

Читайте нас в
Телеграм
В Нижнекамском районе спасли людей, застрявших в поле на снегоходе
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ночью недалеко от СНТ «Лесная поляна» в Нижнекамском районе люди на снегоходе съехали в овраг, застряли в снегу и, не сумев выбраться в течение трех часов, обратились к спасателям.

Сообщение поступило на номер 112, после чего на место направили сотрудников ЗПСО №6. Спасатели обнаружили четырех человек – троих мужчин и женщину – легко одетых и замерзших.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пострадавших обогрели в служебном автомобиле и доставили в ближайший населенный пункт.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#нижнекамский район РТ #спасли людей #застрял в снегу #снегоходы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026