В Нижнекамском районе спасли людей, застрявших в поле на снегоходе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ночью недалеко от СНТ «Лесная поляна» в Нижнекамском районе люди на снегоходе съехали в овраг, застряли в снегу и, не сумев выбраться в течение трех часов, обратились к спасателям.

Сообщение поступило на номер 112, после чего на место направили сотрудников ЗПСО №6. Спасатели обнаружили четырех человек – троих мужчин и женщину – легко одетых и замерзших.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пострадавших обогрели в служебном автомобиле и доставили в ближайший населенный пункт.