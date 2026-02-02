В Нижнекамском районе спасли людей, застрявших в поле на снегоходе
Ночью недалеко от СНТ «Лесная поляна» в Нижнекамском районе люди на снегоходе съехали в овраг, застряли в снегу и, не сумев выбраться в течение трех часов, обратились к спасателям.
Сообщение поступило на номер 112, после чего на место направили сотрудников ЗПСО №6. Спасатели обнаружили четырех человек – троих мужчин и женщину – легко одетых и замерзших.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пострадавших обогрели в служебном автомобиле и доставили в ближайший населенный пункт.