В Нижнекамском районе семьи участников СВО получили более 15 млн рублей соцподдержки

Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.

Начальник Управления социальной защиты населения Нижнекамского района Светлана Власенко на деловом понедельнике рассказала о мерах поддержки семей участников специальной военной операции.

С 2022 года в районе действует единовременная выплата на каждого ребенка до 18 лет из числа семей военнослужащих и граждан, участвующих в СВО. В 2025 году выплаты получили 311 детей на общую сумму 6 млн 220 тыс. рублей. Для сравнения: в 2024 году эта поддержка была предоставлена 491 ребенку на сумму 9,8 млн рублей.

Кроме того, семьям участников СВО предоставляется компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%. В 2025 году такую помощь получили 310 человек на сумму более 9 млн 645 тыс. рублей, тогда как в 2024 году компенсацию получили 397 родителей на сумму более 7 млн рублей.

Отделение № 31 Республиканского центра материальной помощи продолжает прием документов на единовременную выплату членам семей погибших или умерших в результате участия в СВО. В 2025 году было принято 429 заявлений.

Светлана Власенко подчеркнула, что меры поддержки направлены на сохранение социальной стабильности и оказание помощи детям, чьи родители защищают Родину, и их семьям.