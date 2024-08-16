В Нижнекамском районе с начала мотосезона в ДТП пострадали 11 человек

Фото: предоставлено Кириллом Давкаевым

В Нижнекамском районе Татарстана с начала мотосезона в апреле этого года зарегистрировали 11 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Всего ранения различной степени тяжести в них получили 11 человек, один человек погиб. К административной ответственности привлечены 55 водителей мотоциклов. Среди нарушителей нередко встречаются несовершеннолетние, которым родители купили байки в развлекательных целях.

«Те ребята, которые ездят по дорогам, — это нарушители, в 13-14 лет они даже правил дорожного движения не знают, не умеют сигналы руками подавать <…> Питбайк — это как гиря, а шлем обязателен, как перчатка для боксера. Это спорт, а тут правила соблюдать нужно строго», — прокомментировал ситуацию опытный байкер, владелец магазина по продаже питбайков и руководитель спортивного мотоклуба Рамис Амиров.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Будучи тренером для подростков, Амиров строго контролирует использование его подопечными дорог общего пользования. Он проводит регулярные беседы как с самими ребятами, так и с их родителями. За нарушение полагается штраф в виде исключения из мотоклуба.

«Надо работать с родителями в первую очередь. Сам ребенок технику купить не сможет, поэтому в магазин он придет с мамой или папой. Были случаи, когда приходили за питбайком, а после моих объяснений отказывались от покупки. Как бизнесмену мне это невыгодно, конечно, но как байкеру со стажем [мне] не хочется видеть это безобразие на городских дорогах. Я сам отец и понимаю, что такое жизнь ребенка. Мои дети только в клубе занимаются на специальной трассе и под присмотром», — добавил предприниматель.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Он также отметил, что одним из вариантов решения проблемы может стать создание в городе большого оборудованного полигона для езды на питбайках. Там же можно будет проводить соревнования для профессионалов. Однако для реализации проекта потребуется поддержка властей.

«Если ребенок уже заинтересовался такой техникой, то рано или поздно она у него всё равно появится, поэтому тут надо действовать на опережение — приводить детей в профессиональный спорт», — заключил Рамис Амиров.

Материал подготовлен при участии Кирилла Давкаева.