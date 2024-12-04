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Экономика 4 декабря 2024 17:59

В Нижнекамском районе РТ завершена реконструкция моста через реку Кашаеву

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В Нижнекамском районе РТ завершена реконструкция моста через реку Кашаеву
Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Нижнекамском районе Татарстана реконструирован мост через реку Кашаеву в селе Шингальчи. Об этом сообщает Инспекция госстройнадзора РТ, которая выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Мост представляет собой двухочковую водопропускную железобетонную трубу на монолитном железобетонном плитном фундаменте. Русло и откосы реки укреплены в ходе реконструкции.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Застройщиком и техническим заказчиком выступил Главтатдортранс. Генпроектировщиком стало ООО «Эксперт», генподрядчиком — ООО «Мосты Республики Татарстан».

Река Кашаева длиной 13 километров — это правый приток реки Зай. Правым притоком ее самой является река Аланка.

#реконструкция моста #нижнекамский район
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