В Нижнекамском районе РТ завершена реконструкция моста через реку Кашаеву

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Нижнекамском районе Татарстана реконструирован мост через реку Кашаеву в селе Шингальчи. Об этом сообщает Инспекция госстройнадзора РТ, которая выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Мост представляет собой двухочковую водопропускную железобетонную трубу на монолитном железобетонном плитном фундаменте. Русло и откосы реки укреплены в ходе реконструкции.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Застройщиком и техническим заказчиком выступил Главтатдортранс. Генпроектировщиком стало ООО «Эксперт», генподрядчиком — ООО «Мосты Республики Татарстан».

Река Кашаева длиной 13 километров — это правый приток реки Зай. Правым притоком ее самой является река Аланка.