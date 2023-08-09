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В Нижнекамском районе РТ утонул подросток, прокуратура начала проверку
Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту гибели подростка в реке Кама. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, инцидент произошел накануне днем недалеко от базы отдыха «Вишневый сад». 12-летний мальчик приехал купаться с одноклассниками. Стоит отметить, что место не было оборудовано для купания.
На место происшествия выезжал и.о. прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев.
Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, после чего будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
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