В Нижнекамском районе РТ утонул подросток, прокуратура начала проверку

Фото: Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев

Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту гибели подростка в реке Кама. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, инцидент произошел накануне днем недалеко от базы отдыха «Вишневый сад». 12-летний мальчик приехал купаться с одноклассниками. Стоит отметить, что место не было оборудовано для купания.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, после чего будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.