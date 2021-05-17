В Нижнекамском районе РТ стартовал второй этап реконструкции «Камского Артека»

В Нижнекамском районе Татарстана начался второй этап реконструкции центра отдыха детей и молодежи «Камский Артек». Об этом на деловом понедельнике сообщил глава муниципалитета Айдар Метшин.

«Ранее в рамках республиканской программы был проведен первый этап реконструкции лагеря. В этом году в рамках второго этапа мы выполним реконструкцию объектов бывшего оздоровительного лагеря „Зэнгэр куль“, который вошел в состав „Камского Артека“», — отметил мэр.

После завершения работ пропускная способность лагеря увеличится до 400 детей за смену и до 1600 детей в летний сезон.

«Наша задача — создать детям хорошие условия для активного отдыха, приобретения новых коммуникационных навыков и познаний», — сказал Метшин, уточнив, что в «Камском Артеке» созданы также инклюзивные условия для детей с ограниченными возможностями.

Первая смена в лагере стартует 1 июня, в Международный день защиты детей. «В этот день в центр заедут 152 подростка, в том числе два подростка с ограниченными возможностями и еще четыре, у которых родители являются „мужественными людьми“», — пояснил глава района.

Помимо этого, мэр напомнил, что в 2021 году сохраняются все меры предосторожности, принятые в прошлом году в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Это отсутствие родительских дней, единовременный заезд, термометрия детей и сотрудников, а также полная вакцинация сотрудников. Заполняемость лагерей составит 75% от проектной мощности.

«Персонал к принятию детей готов. Они прошли школу вожатых, где педагогами были методисты из международного центра „Артек“», — заключил Айдар Метшин.