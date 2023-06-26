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Руc Тат
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Происшествия 26 июня 2023 13:08

В Нижнекамском районе РТ при столкновении двух иномарок пострадала 43-летняя женщина

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Накануне в селе Борок Нижнекамского района РТ произошло ДТП, в результате которого пострадала 43-летняя женщина. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

ДТП произошло накануне в районе трех часов дня на улице Центральная. Водитель автомобиля Mazda CX-5 выехал на встречку, не убедившись, что движущийся впереди по той же полосе автомобиль Skoda Octavia поворачивает налево. Таким образом произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП пострадала водитель встречного автомобиля, она получила перелом ключицы. Женщину доставили в НЦРМБ.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#ДТП #нижнекамск
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