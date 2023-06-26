В Нижнекамском районе РТ при столкновении двух иномарок пострадала 43-летняя женщина

Накануне в селе Борок Нижнекамского района РТ произошло ДТП, в результате которого пострадала 43-летняя женщина. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

ДТП произошло накануне в районе трех часов дня на улице Центральная. Водитель автомобиля Mazda CX-5 выехал на встречку, не убедившись, что движущийся впереди по той же полосе автомобиль Skoda Octavia поворачивает налево. Таким образом произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП пострадала водитель встречного автомобиля, она получила перелом ключицы. Женщину доставили в НЦРМБ.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска