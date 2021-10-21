В Нижнекамском районе РТ по нацпроекту отремонтировали участок региональной дороги

В Татарстане дорожники завершили капитальный ремонт участка автодороги «Чистополь — Нижнекамск». Работы проведены в Нижнекамском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Генеральным подрядчиком работ является АО «Татавтодор», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке от 1,2 до 2,4 км выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и нижнего слоев. Верхний слой уложен из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона с устройством монолитного и сборного бортового камня», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие построили новые тротуары, установили 94 дорожных знака и отремонтировали две автобусные остановки, где оборудовали автопавильоны.

Специалисты также обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров на мосту через реку Субай, установили перила и барьерные ограждения.

Дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части восемь метров. Она проходит по поселку Большое Афанасово.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнекамской агломерации отремонтируют 11,1 километра дорог, в результате 74,4% от их общей протяженности будет в нормативном состоянии.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по «майскому» указу Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году после начала экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, их цели были скорректированы.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.