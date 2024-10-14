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Происшествия 14 октября 2024 12:19

В Нижнекамском районе РТ пассажир «Нивы» погиб в столкновении с «УАЗом»

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В Нижнекамском районе РТ пассажир «Нивы» погиб в столкновении с «УАЗом»
Фото: Социальные сети

Утром в Нижнекамском районе Татарстана на 1018-м километре трассы М7 Набережные Челны – Нижнекамск «Нива» столкнулась с автомобилем УАЗ. ДТП, как рассказывают очевидцы, произошло на том участке дороги, где идет строительство трассы в обход городов - Нижнекамска и Челнов.

В результате ДТП один человек погиб, еще несколько человек пострадали. Троих из пострадавших с различными травмами увезли на скорых.

По словам очевидцев, 38-летний пассажир «Нивы» оказался зажат и не смог выбраться из автомобиля. Он скончался до приезда медиков.

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