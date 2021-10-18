В Нижнекамском районе РТ осталось провести капремонт четырех жилых домов

В Нижнекамском районе завершается капитальный ремонт многоквартирных домов — из запланированных на 2021 год 98 осталось провести работы на четырех объектах. Об этом на совещании в исполкоме рассказал заместитель руководителя исполкома города Максим Санков.

«Работы проводятся в рамках долгосрочной региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. А в текущем году был проведен капитальный ремонт 98 многоквартирных домов на 598 млн рублей. До 31 октября 2021 года остается завершить работы в четырех домах», — доложил Санков.

Всего с 2008 по 2021 год в Нижнекамском районе был проведен капитальный ремонт 771 дома на общую сумму 7,5 млрд рублей — это 79% от общего количества МКД. Санков подчеркнул, что проводимые в эти дни работы в оставшихся домах находятся под постоянным контролем исполкома в рамках подготовки к зимнему периоду.