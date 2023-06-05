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В Нижнекамском районе РТ нашли тело утонувшего рыбака
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Сообщение о том, что в реке Зай Нижнекамского района РТ утонул мужчина, поступило накануне в 20.55 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом « Татар-информу» сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по РТ.
В результате поисковых работ водолазы обнаружили тело мужчины в 8 метрах от берега реки Зай вблизи села Нижние Челны.
По предварительной информации, мужчина упал с берега во время рыбалки.
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