В Нижнекамском районе РТ нашли тело утонувшего рыбака

Сообщение о том, что в реке Зай Нижнекамского района РТ утонул мужчина, поступило накануне в 20.55 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом « Татар-информу» сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате поисковых работ водолазы обнаружили тело мужчины в 8 метрах от берега реки Зай вблизи села Нижние Челны.

По предварительной информации, мужчина упал с берега во время рыбалки.