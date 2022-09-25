В Нижнекамском районе реновация дворов по президентской программе выполнена на 80%

В Нижнекамском районе Татарстана реновация дворов по президентской программе выполнена на 80%. В общей сложности в 2022 году будет благоустроено 69 дворовых территорий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

«На 98% произведено выполнение дорог, на 95% установлены малые архитектурные формы, на 75% — площадки для ТКО, 50% дворов оборудовано скамейками, на 70% завезен чернозём. Средняя готовность составляет 80%», — уточнили в администрации.

На этой неделе в День города в Нижнекамске состоялось торжественное открытие дворовых территорий, отремонтированных по республиканской программе «Наш двор»: на проспекте Шинников, 43 и на улице Гагарина, 27.

Жителей приехал поздравить и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. «Пусть в этих дворах всегда будет слышен детский смех», — пожелал он и вручил благодарственные письма старшим по домам.

После капитального ремонта территория двора существенно преобразилась: здесь постелили новый асфальт, расширили проезжую часть, добавили парковочные места, а также установили игровые площадки и спортивный комплекс для юных нижнекамцев.

Праздник по случаю открытия благоустроенной территории состоялось и у дома №27 по улице Гагарина. Аниматоры, концертные номера, мастер-классы и веселые конкурсы встречали гостей.

В этом дворе теперь не только комфортно, но и светло и безопасно. Здесь отремонтирована проезжая часть и тротуары, установлены скамейки, урны, навес для контейнеров и новое освещение. Окончанию работ особенно обрадовались малыши, ведь для них установили новые детские и спортивные площадки.