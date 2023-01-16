В Нижнекамском районе вдвое выросла заболеваемость ОРВИ

За две недели 2023 года в Нижнекамске зарегистрировано три случая гриппа H1N1 и 35 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на деловом понедельнике доложила заместитель руководителя Управления здравоохранения Рита Медведева.

Рост заболеваемости в Нижнекамске начался перед Новым годом. За этот период показатель по ОРВИ по району вырос почти в два раза, или на 143%.

«За две недели 2023 года рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлым годом составил 143%. Из них 43% — это дети. Необходимо обратить внимание на образовательные учреждения, работу фильтров», — уточнила специалист.

Заместитель руководителя Управления здравоохранения рекомендовала соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах, а также внедрить фильтры на рабочих местах, чтобы люди с симптомами заболевания не приходили и не заражали коллег.

Поликлиники и скорая помощь в Нижнекамске также работают в экстренном режиме, усилена работа call-центров, чтобы успеть принять и обработать все вызовы. «В среднем на педиатрическом участке 24-26 вызовов на дом», — отметила Медведева.