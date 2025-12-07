В Нижнекамском районе проходит чемпионат по нардам, организованный Айдаром Метшиным

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

6-7 декабря в в Центре креативных индустрий «База» Нижнекамского района РТ проходит Первый Открытый чемпионат по нардам «Кубок Закамья». Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина.

Соревнование было организовано по инициативе Айдара Метшина и его семьи и было включено в календарный план Минспорта РТ, что позволяет участникам претендовать в том числе и на разряды по этому виду спорта. Всего же на участие было подано более 120 заявок из разных регионов РФ.

«Пригласили присоединиться к игральному столу и ветеранов специальной военной операции – соревнования и большие мероприятия являются частью социализации и адаптации в мирной жизни, позволяют скорее вновь привыкнуть к родному дому», – рассказывает Айдар Метшин

Кроме того, в ходе чемпионата произошел важный для регионального развития этого спорта шаг – подписано соглашение о намерениях создать Федерацию нард Нижнекамского района, что по словам главы района и мэра Нижнекамска Радмира Беляева, позволит системно развивать дисциплину и поддерживать спортсменов республики.