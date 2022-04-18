В Нижнекамском районе появятся девять мини-ферм по производству молока

В 2022 году в Нижнекамском районе планируется построить девять мини-ферм. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома муниципалитета Альфред Нигматзянов.

Спикер уточнил, что за последние шесть лет построено 47 мини-ферм по производству молока. Сумма субсидий составила более 12 млн рублей. Численность поголовья КРС на 1 апреля составляет 10 747 голов, в том числе 4443 коровы. Суточный надой молока по району составляет более 97,1 тонны, надой на одну корову 21,9 кг. За три месяца этого года малые формы хозяйствования произвели 538 тонн молока и 112,7 тонны мяса.

«По району ежедневно производится более 97 тонн молока. Нижнекамский район занимает девятое место по надою молока на одну фуражную корову по Республике Татарстан», — отметил спикер.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин прокомментировал, что деловая активность в сельской местности должна стать главным показателем в этой сфере.

Аграрный сектор Нижнекамского района представлен пятью крупными сельхозформированиями, более 80 КФХ, четырьмя сельскохозяйственными кооперативами, «Экоагропарком» и более 11 тыс. личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственном производстве трудятся 1 484 человека. Общая земельная площадь сельскохозугодий составляет более 84 тыс. га, в том числе площадь пашни — свыше 64 тыс. га. На весенне-полевых работах будут работать 230 единиц агрегатированной техники, 20 посевных комплексов по новой технологии, что позволит уложиться в агротехнические сроки.