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В Нижнекамском районе появится туристический комплекс «Камская гавань»
В Нижнекамском районе Татарстана в скором времени появится туристско-рекреационный комплекс «Камская гавань». Об этом на деловом понедельнике в Нижнекамске доложил первый заместитель руководителя исполкома района Ильназ Мухаметьянов.
По словам докладчика, это будет комфортабельное место отдыха для горожан и туристов, в том числе — для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Комплекс будет включать загородный отель с качественным номерным фондом, рыбацкую деревню с расширенной инфраструктурой и рекреационную зону.
Объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей. Будет создано 250 рабочих мест.
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