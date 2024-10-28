В Нижнекамском районе появится туристический комплекс «Камская гавань»

Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамском районе Татарстана в скором времени появится туристско-рекреационный комплекс «Камская гавань». Об этом на деловом понедельнике в Нижнекамске доложил первый заместитель руководителя исполкома района Ильназ Мухаметьянов.

По словам докладчика, это будет комфортабельное место отдыха для горожан и туристов, в том числе — для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Комплекс будет включать загородный отель с качественным номерным фондом, рыбацкую деревню с расширенной инфраструктурой и рекреационную зону.

Объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей. Будет создано 250 рабочих мест.