В Нижнекамском районе появится мемориальная доска герою Советского союза Никите Кайманову

В селе Прости Нижнекамского района Татарстана установят мемориальную доску герою Советского союза Никите Кайманову. Она появится на школе, которая носит его имя. Торжественное открытие запланировано на 2 февраля. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле Александр Александров.

«Никита Кайманов – очень интересная личность с невероятной судьбой. Он стал одним из первых Героев Советского союза во время войны, получив это звание еще в самом начале боевых действий, когда еще почти никого не награждали. Он родился в деревне Простинское. Там мы и будем устанавливать мемориальную доску. К сожалению, школа, где учился Кайманов, не сохранилась, однако есть школа, которая носит его имя», – рассказал собеседник агентства.

В этом году по Татарстану будет установлено пять мемориальных табличек героям Великой Отечественной войны. В основном их разместят в районах республики, где родились герои, добавил Александров.

Никита Кайманов в конце июня 1941 года на карельском участке государственной границы СССР 19 суток во главе сводного отряда пограничников отражал многочисленные атаки противника. Потеряв связь с командованием и выполнив боевую задачу, отряд прорвал кольцо окружения и, пройдя по болотам и лесам 160 километров, соединился с советскими войсками. В этих боях погибло 14 пограничников, свыше 40 были ранены, сам Кайманов контужен. Позже, в августе, ему было присвоено звание Героя Советского союза.