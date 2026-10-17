В Нижнекамском районе после ремонта открыли Красноключинскую дамбу

Фото: канал Радмира Беляева в «Макс»

Красноключинскую дамбу в Нижнекамском районе открыли после третьего этапа капитального ремонта. В этом году дорожники обновили еще 2,5 км полотна, сообщил в своем канале в «Макс» глава района Радмир Беляев.

Всего за три этапа ремонта привели в порядок почти 5 км дороги. Специалисты укрепили обочины, установили дорожные знаки и барьерные ограждения, а также нанесли разметку.

Беляев поблагодарил дорожников за проделанную работу и вручил им благодарности.

Фото: канал Радмира Беляева в «Макс»

Следующим этапом станет передача в состав Нижнекамского района территории, которая сейчас относится к Елабужскому району. Речь идет примерно о 6 тыс. нижнекамских домохозяйств. По словам Беляева, республика согласовала обмен земельными участками, оформление планируют завершить до конца 2026 года.

После передачи территории район совместно с «Татавтодором» подготовит проект ремонта оставшегося участка дороги. Это позволит комплексно решить вопрос с дорожной инфраструктурой для садоводов.