В Нижнекамском районе после капремонта открыли амбулаторию для жителей восьми сел

В Нижнекамском районе Татарстана после капитального ремонта возобновила работу Шингальчинская врачебная амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Эта амбулатория обслуживает восемь населенных пунктов, где насчитывается в общей сложности 992 жителя.

«Одноэтажное здание площадью 166 кв. метров было построено в 1984 году, к началу ремонта износ составлял 41%. Объем финансирования капремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения составил 2,5 млн рублей», — отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения по Нижнекамскому району

Ремонт выполнен по стандартам «Доступной среды», здание оснащено новой медицинской мебелью. Стоимость оборудования стоматологического кабинета, соответствующего стандарту, составила 1 млн рублей.

В Минздраве подчеркнули, что после открытия амбулатории терапевт, стоматолог, акушерка и две медицинские сестры принимают пациентов в обновлённом и удобном здании.