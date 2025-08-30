В Нижнекамском районе после капремонта открыли школу в селе Прости

В Нижнекамском районе в День Республики Татарстан после капитального ремонта открыли школу в селе Прости, которая носит имя Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

«Состояние школы давно требовало обновления. Этот учебный год она начинает в совершенно ином виде», – написал он.

В здании отремонтировали актовый зал, столовую, спортзал, кабинеты и лаборатории, также обустроили прилегающую территорию. В следующем году благоустройство продолжится.

На капитальный ремонт и благоустройство было выделено 80 млн рублей.

«Большая благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Министерству образования Татарстана за поддержку и возможность обновить прекрасную школу! Пусть здесь с радостью и вдохновением растут будущие таланты», – заключил Беляев.

Фото: Телеграм-канал руководителя Нижнекамского района Радмира Беляева