В Нижнекамском районе отметили вклад волонтеров в поддержку участников СВО

В Нижнекамске на деловом понедельнике, который провел глава муниципалитета Радмир Беляев, торжественную часть совещания открыли вручением благодарностей регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по Республике Татарстан.

Церемония состоялась в День мецената и благотворителя в России.

Одну из благодарностей вручили волонтерскому центру «Добрые сердца», который работает под руководством председателя СТОС микрорайонов № 6 и 7 Ларисы Орловой. Центр начал деятельность в 2022 году и за это время объединил 750 волонтеров, оказывающих помощь участникам специальной военной операции. В целом к работе центра присоединились более 15 тыс. человек.

По данным администрации, силами волонтеров полностью укомплектованы более 2,8 тыс. военнослужащих. Работа ведется по 15 направлениям, в том числе действуют 11 пунктов по плетению маскировочных сетей. Также изготавливаются браслеты выживания, сухой душ, окопные свечи, а также комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, волонтеры провели свыше 200 мероприятий патриотической направленности для молодежи.

Вторая благодарность вручена Александру Круку за вклад в организацию гуманитарных экспедиций и личное участие в сборе помощи для военнослужащих – уроженцев района.

Глава района Радмир Беляев отметил, что волонтерское движение объединяет неравнодушных людей, которые оказывают системную поддержку участникам СВО.

«Волонтер – это человек с большим сердцем, для которого важны малая родина и страна. Благодаря вам наши бойцы получают не только необходимое обеспечение, но и моральную поддержку», – сказал он.