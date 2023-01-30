Власти Нижнекамского района объяснили, почему растет заболеваемость ОРВИ и Covid-19

В Нижнекамском муниципальном районе отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции. О ситуации по заболеваемости в муниципальном образовании на деловом понедельнике доложила замруководителя Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Ольга Ситдикова.

«За отчетный период зарегистрировано острой респираторной вирусной инфекции — 47 тыс. случаев (17260,4 на 100 тыс. населения), в том числе новой коронавирусной инфекции — 7 681 случай, это на 1750 случаев больше, чем за 2021 год», — отметила спикер.

Слайд: пресс-служба Нижнекамского района.

Замруководителя Управления здравоохранения объяснила, что рост заболеваемости напрямую связан со снижением охвата населения вакцинацией.

«Уважаемые руководители! Для поддержания коллективного иммунитета профилактические медицинские осмотры и вакцинацию можно и необходимо проводить в один день. Ревакцинация от НКВИ продолжается в постоянном режиме, перебоев с поступлением вакцины нет. Для организации данной работы руководителям управлений и предприятий необходимо согласовать и утвердить списки подлежащих работников для профилактических мероприятий», — отметила Ольга Ситдикова.