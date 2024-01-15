В Нижнекамском районе открылся памятный стенд, посвященный бойцам СВО

В Нижнекамском районе Татарстана, в Сухаревской средней школе, открылся памятный стенд, посвященный выпускникам учреждения — Ивану Калашникову и Алексею Концову, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал глава Сухаревского поселения Ришат Галимов.

Иван Калашников — выпускник нижнекамского профессионального лицея №23. С 2014 года служил по контракту в воинской части, дислоцированной в городе Тоцкое Оренбургской области. Погиб в зоне СВО 14 августа 2022 года.

Алексей Концов родился в селе Сухарево 6 апреля 1986 года. После девятого класса поступил в нижнекамский профессиональный лицей №23, получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. С 2004 по 2006 год проходил военную службу по призыву, был телеграфистом.

После начала спецоперации отправился на фронт и погиб 4 мая прошлого года в селе Красногоровка Донецкой народной республики при выполнении задач.

В завершение мероприятия в память о павших был проведен турнир по волейболу среди команд сельского поселения.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.