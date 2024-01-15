Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамском районе открылся памятный стенд, посвященный бойцам СВО
В Нижнекамском районе Татарстана, в Сухаревской средней школе, открылся памятный стенд, посвященный выпускникам учреждения — Ивану Калашникову и Алексею Концову, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал глава Сухаревского поселения Ришат Галимов.
Иван Калашников — выпускник нижнекамского профессионального лицея №23. С 2014 года служил по контракту в воинской части, дислоцированной в городе Тоцкое Оренбургской области. Погиб в зоне СВО 14 августа 2022 года.
Алексей Концов родился в селе Сухарево 6 апреля 1986 года. После девятого класса поступил в нижнекамский профессиональный лицей №23, получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. С 2004 по 2006 год проходил военную службу по призыву, был телеграфистом.
После начала спецоперации отправился на фронт и погиб 4 мая прошлого года в селе Красногоровка Донецкой народной республики при выполнении задач.
В завершение мероприятия в память о павших был проведен турнир по волейболу среди команд сельского поселения.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»