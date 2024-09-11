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В Нижнекамском районе открыли музейный уголок, посвященный бойцу СВО
В октябре исполнится два года с момента гибели в зоне СВО нижнекамца Шавката Маняпова, награждённого орденом Мужества посмертно. В память о нём в Доме культуры села Большое Афанасово открыли стенд с фотографиями и наградами бойца. Все личные вещи музею передал отец, который делает всё, чтобы память о сыне жила.
Это первая экскурсия в музейный уголок Дома культуры села Большое Афанасово.
«К нам приходит очень много народу, и Дом культуры открыт всегда. И поэтому пришла такая идея — открыть музейный уголок — нам жить и помнить. Дети очень много занимаются в наших клубных формированиях — это около 300 детей», — рассказала директор ДК села Большое Афанасово Эльмира Рыкова.
Отец Шавката Шакир Маняпов продолжает передавать музею личные вещи сына. Не пожалел и самую ценную его награду. «Это подпись Президента Владимира Путина, вот я передаю вам», — сказал он.
Шавкат Маняпов погиб в октябре 2022 года в зоне СВО при выполнении боевого задания. На похороны героя собрались сотни людей. Отец в течение двух лет организует выставки, вечера памяти – делает все, чтобы о сыне не забыли.
«Очень благодарен организатор за такой стенд. Это нужно нашим поколениям, чтобы знали, что наши ребята освобождают от фашистов землю. Дай бог, чтобы все вернулись живыми здоровыми к родителям», — говорит Шакир Маняпов.
Вдобавок ко всем вещам он обещал принести сюда и кадетскую форму сына. В помещении немного места, но уже сейчас в Доме культуры подумывают о том, чтобы расширить музей. Работа в нём только начинается.
Помощь в организации музейного уголка оказал и совет ветеранов Афанасовского сельского поселения. Руководитель Лидия Тартмина ведёт список земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО. Всем селом им и их родственникам оказывают посильную помощь, не забывают и о тех, кто погиб.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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