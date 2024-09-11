В Нижнекамском районе открыли музейный уголок, посвященный бойцу СВО

В октябре исполнится два года с момента гибели в зоне СВО нижнекамца Шавката Маняпова, награждённого орденом Мужества посмертно. В память о нём в Доме культуры села Большое Афанасово открыли стенд с фотографиями и наградами бойца. Все личные вещи музею передал отец, который делает всё, чтобы память о сыне жила.

Это первая экскурсия в музейный уголок Дома культуры села Большое Афанасово.

«К нам приходит очень много народу, и Дом культуры открыт всегда. И поэтому пришла такая идея — открыть музейный уголок — нам жить и помнить. Дети очень много занимаются в наших клубных формированиях — это около 300 детей», — рассказала директор ДК села Большое Афанасово Эльмира Рыкова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Отец Шавката Шакир Маняпов продолжает передавать музею личные вещи сына. Не пожалел и самую ценную его награду. «Это подпись Президента Владимира Путина, вот я передаю вам», — сказал он.

Шавкат Маняпов погиб в октябре 2022 года в зоне СВО при выполнении боевого задания. На похороны героя собрались сотни людей. Отец в течение двух лет организует выставки, вечера памяти – делает все, чтобы о сыне не забыли.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Очень благодарен организатор за такой стенд. Это нужно нашим поколениям, чтобы знали, что наши ребята освобождают от фашистов землю. Дай бог, чтобы все вернулись живыми здоровыми к родителям», — говорит Шакир Маняпов.

Вдобавок ко всем вещам он обещал принести сюда и кадетскую форму сына. В помещении немного места, но уже сейчас в Доме культуры подумывают о том, чтобы расширить музей. Работа в нём только начинается.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помощь в организации музейного уголка оказал и совет ветеранов Афанасовского сельского поселения. Руководитель Лидия Тартмина ведёт список земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО. Всем селом им и их родственникам оказывают посильную помощь, не забывают и о тех, кто погиб.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.