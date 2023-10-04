В Нижнекамском районе открылась библиотека нового поколения по нацпроекту

В селе Шереметьевка Нижнекамского района Татарстана открылась первая модельная библиотека нового поколения. Она создана на базе сельской библиотеки — одной из старейших в республике.

В 2022 году Шереметьевская библиотека стала одним из победителей конкурса, организованного в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета на ее модернизацию было выделено 5 млн рублей. Ремонтные работы стартовали весной этого года. В здании реконструировали полы, обновили потолки и стены, установили новые системы освещения, приобрели современное оборудование и обновили книжный фонд.

Торжественную церемонию открытия посетил заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников. Он отметил, что библиотека должна стать центром притяжения для всего села. «Мы сегодня открываем совершенно нового, современного формата библиотеку. Это не просто хранилище книг, это целая система, объединяющая людей, которые здесь будут общаться, развиваться и играть. Поздравляю всех с этим замечательным событием. Уверен, что читателей теперь станет гораздо больше», — сказал чиновник.

С приветственными словами к собравшимся также обратились заместитель директора по научной работе Национальной библиотеки РТ Ирек Хадиев и директор Республиканской юношеской библиотеки, руководитель регионального проектного офиса Наиля Валиуллина.

«В нашей республике увеличивается количество модельных библиотек. В этих библиотеках не просто меняется интерьер, а меняется внутренний функционал. Я надеюсь, что и в этой библиотеке будет жизнь, будут читатели, будет происходить взаимообмен. Такие новые пространства открывают новые возможности. Я хочу, чтобы открывались и новые взаимодействия с музеями, клубами, чтобы мы влились в общую большую команду и делали всё более и более интересные проекты», — заметила Наиля Валиуллина.

Ирек Хадиев обратился к местным властям, чтобы в дальнейшем и местное самоуправление, и руководство муниципального района поддерживали библиотеку в обновлении фондов.

«Если для жителей села Шереметьевка открытие библиотеки — праздник, то создание такого пространства, по праву считающегося библиотекой XXI века, — это важное и значимое событие не только для библиотечной системы, но и Нижнекамского района в целом. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к муниципальным властям района с просьбой продолжать работу над комплектованием — если будут посетители, то они захотят читать новые книги и новые информационные продукты. Поэтому давайте и мы, и вы в дальнейшем будем поддерживать работу данной библиотеки. Будем радоваться их большим достижениям», — заявил выступающий.

От имени Национальной библиотеки они передали в дар книги. Кроме того, фонд пополнился и сборниками статей и выступлений депутата Государственной Думы РФ Олега Морозова.

Руководитель Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова выразила благодарность от себя лично и от имени всего коллектива библиотечной системы всем создателям этих удивительных пространств.

«Создавая библиотеки нового поколения, мы воплощаем не только свои мечты, но и мечты наших читателей: теперь это центр притяжения — от мала до велика, где абсолютно каждый сможет найти что-то для себя. Приятно находиться в прекрасном месте, где картинные ландшафты Шереметьевки словно продолжаются внутри самой библиотеки, повторяя очертания природы, цвета и стиля», — подчеркнула она.

Первые посетители библиотеки смогли оценить обновленное пространство. В нем представлена разнообразная и красочная детская литература, мировые бестселлеры и книги известных авторов. Создана зона для кукольного театра по книжным произведениям «Живая книга», площадка с настольными играми, уютный зал для чтения, есть оборудование для прослушивания аудиокниг и очки дополненной реальности. Кроме того, рядом с библиотекой, возле озера, которое в ближайшее время благоустроят, планируют оборудовать открытое пространство для чтения.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.