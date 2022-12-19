В Нижнекамском районе откроются 36 оборудованных ледовых катков

Этой зимой в Нижнекамске и Нижнекамском районе будут работать 36 оборудованных ледовых катков, из них в городе — 25, в районе — 11. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Нижнекамского района по соцвопросам Айзат Махмутов.

По словам спикера, для любителей покататься на коньках открыты пункты проката на площадках спортивного комплекса «Шинник», физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр», парков Нефтехимиков и «Семья».

«Пункты проката лыж откроются с 20 декабря: в спортивном комплексе „Батыр“ (с 9.00 до 19.00), на учебно-тренировочной базе „Алмаш“ (с 9.00 до 20.00) и в парке „Семья“ (с 10.00 до 22.00). У любителей активных прогулок есть возможность покататься на лыжах и в вечернее время — освещенные лыжные трассы работают до 22.00», — сообщил Айзат Махмутов.

Учреждения дошкольного и школьного образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта со 2 по 8 января присоединятся к проекту «Семейный Новый год». В эти дни в парках и скверах города запланированы различные форматы мероприятий: развлекательно-игровые, спортивные, творческие и познавательные.

С 24 декабря по 8 января спортивные школы проведут спортивные состязания, соревнования, эстафеты и веселые старты.

«6 и 7 января приглашаем горожан также принять участие в массовых спортивных семейных акциях „Встретимся на лыжне“ и „Встретимся на катке“», — доложил замруководителя исполкома.