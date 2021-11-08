В Нижнекамском районе от Covid-19 привилось 72% взрослого населения

По данным на 7 ноября, в Нижнекамске первый этап вакцинации прошли 126 975 человек, вакцинировались полностью 96 972 жителя города химиков, что составляет 72% от общего количества населения, подлежащего вакцинации. Об этом на совещании в мэрии доложил исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«К сожалению, охват вакцинацией в республике не такой высокий, привито всего лишь 42% пожилых жителей республики. И плохо то, что более 60% заболевших — это лица старшего возраста и те, кого мы теряем. Важно проводить разъяснительную работу, что вакцинация — это возможность спастись», — отметил спикер.

Если в рабочие дни в Нижнекамском районе вакцинируются от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек, то в выходные дни этот темп снижается до 400 — 600 человек. «Среди лиц старшего поколения в Нижнекамском районе привиты 46% — эта цифра выше чем в целом по республике», — добавил докладчик.

«На каждом предприятии у нас есть ветеранские активы. Прошу руководителей донести до каждого, что другого варианта, к сожалению, нет. Григорий Леонидович, вас прошу также подключиться к данному вопросу», — обратился Муллин к Советнику главы Нижнекамского муниципального района.

По данным на 7 ноября, в ковид-госпитале Нижнекамска получают лечение 213 человек, из них на кислороде находятся 106 пациентов. Ситуация с Covid-19 в Нижнекамском районе осложняется ростом случаев ОРВИ и пневмонии. На сегодняшний день от пневмонии лечатся 676 человек, диагноз ОРВИ ставится от 800 до 1 тыс. человек в сутки.