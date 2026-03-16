В Нижнекамском районе определили планы по развитию почтовой инфраструктуры

На прошлой неделе Нижнекамск посетил директор УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Ильнур Махмутов. Вопросы развития почтовой инфраструктуры обсудили на совместном совещании с главой Нижнекамского муниципального района Радмиром Беляевым, директором «Информационного центра» Нижнекамска Максимом Шароновым и главами сельских поселений. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома района Рустем Латыпов.

В настоящее время в Нижнекамском районе работают 35 стационарных отделений почтовой связи, включая 16 пунктов обслуживания в сельских поселениях. Укомплектованность штата составляет 90%. При этом за прошлый год объем входящих писем вырос почти вдвое, что свидетельствует о высокой востребованности услуг. Основной проблемой отрасли остается техническое состояние отделений.

В предварительный перечень объектов, требующих ремонта и соответствующих условиям участия в профильных программах, вошли семь отделений: в селах Шингальчи, Прости, Сухарево, Верхняя Уратьма, Нижняя Уратьма, Старошешминск и Шереметьевка. В ходе совещания обсуждалась целесообразность ремонта существующих помещений либо строительства новых объектов.

Отмечается, что программы модернизации в первую очередь направлены на обновление инфраструктуры в сельской местности. Вместе с тем ряд городских отделений также нуждается в ремонте. В рамках визита Ильнур Махмутов совместно со специалистами «Информационного центра» провел рабочий выезд для определения дальнейших шагов по обновлению городской сети почтовых отделений.