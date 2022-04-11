В Нижнекамском районе названы болезни, от которых чаще всего умирают жители

Смертность в Нижнекамске по итогам прошлого года выросла на 6,9%, общий показатель смертности составил 12,4%, что ниже республиканского показателя на 25%. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения Нижнекамского района РТ Сергей Мирясов.

«Второй год на нашей территории отмечается естественная убыль населения — 2,4%. Данный показатель напрямую связан со снижением рождаемости и ростом общей смертности», — отметил спикер.

По словам Мирясова, первое место среди причин общей смертности занимают болезни системы кровообращения — 472,1 на 100 тыс. населения. На втором месте смертность от коронавирусной инфекции — 237,6 на 100 тысяч, на третьем от новообразований — 161,4 на 100 тыс. населения.

«Показатель рождаемости остался на уровне прошлого года (10,0%). В течение трех лет наблюдается тенденция к снижению. Появился факт материнской смертности и составил 36,4 на 100 тыс. родившихся живыми детей. К сожалению, мы потеряли двух будущих мам, — сказал докладчик. — По результатам разбора материнской смертности нами принято решение развивать работу Акушерско-терапевтическо-педиатрических комплексов в городе и районе. Показатель младенческой смертности составил 4,4 промилле (на 1 тыс. детей, родившихся живыми). За три года наблюдается незначительное снижение».