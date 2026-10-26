В Нижнекамском районе назначили помощника главы по борьбе с коррупцией
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В Нижнекамском районе назначили помощника главы по вопросам противодействия коррупции. Айнур Зайнутдинов будет анализировать коррупционные риски в подразделениях исполкома и координировать работу с правоохранительными органами.
О назначении на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.
По его словам, Айнур Зайнутдинов окончил Казанский инновационный университет, служил в армии и 16 лет работал в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
В числе его задач – анализ коррупционных рисков в подразделениях исполкома, проверка нормативно-правовых актов района и взаимодействие с прокуратурой, МВД и ФСБ.
«Мы должны работать в режиме максимальной открытости», – подчеркнул Александр Умников, пожелав новому помощнику успехов в работе.