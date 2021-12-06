В Нижнекамском районе назначен замруководителя исполкома по вопросам строительства

Заместителем руководителя исполкома по вопросам строительства Нижнекамского района назначен Радик Хазиев. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

Фронт работы команды Радика Хазиева — это все программы, связанные с реализацией федеральных, республиканских, инвестиционных программ, также войдут вопросы, связанные с развитием дорожной инфраструктуры — программы капитального ремонта, капстроительства, реконструкции дорог.

Структуры под кураторством Радика Хазиева в тесном взаимодействии будут работать со структурами другого заместителя — по инфраструктурному развитию Нижнекамского муниципального района — это новое направление в структуре исполкома, которое возглавил Рафаэль Игтисамов. Оно будет связано в целом с комплексным инфраструктурным развитием Нижнекамской агломерации, сельских территорий, реализации транспортной реформы, привлечения в муниципалитет программ различного уровня.

«Я думаю, вы с этой работой справитесь, — отметил Муллин, обращаясь к Радику Хазиеву. — Очень важно выстроить совместную работу с промышленниками, как как у них идет большая стройка. Я желаю вам успехов!».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в мэрии Нижнекамска проводили двух начальников исполкома — заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по экономическому развитию и проектному управлению Ленаром Ахметовым и начальника Управления образования Рамиля Гиниятуллина.