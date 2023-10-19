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В Нижнекамском районе на зебре насмерть сбили женщину
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В Нижнекамском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Водитель «Лады» сбил 40-летнюю женщину когда та переходила дорогу по зебре.
В результате пешеход скончалась на месте ДТП.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
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