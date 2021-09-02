В Нижнекамском районе РТ капитально отремонтировали две школы

Накануне в День знаний в Нижнекамском районе учеников приняли капитально обновленные Шингальчинская и Сухаревская школы. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Под одной крышей Шингальчинской школы будут функционировать два образовательных учреждения — основная школа, в которой обучаются 76 ребят, из них девять первоклассников, а также детский сад «Салават купере» на 35 малышей.

Шингальчинская школа открыла свои двери в 1981 году. Последний ремонт здесь проводился пять лет назад. В этом году благодаря национальному проекту «Образование» в целях создания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» здесь проведены ремонтные работы в кабинетах физики, химии, биологии на сумму 870 тыс. рублей; поступило новое оборудование.

Также проведена реконструкция пищеблока, который теперь рассчитан на детей и школы, и детского сада. Огромную поддержку в этой работе оказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Дошкольное учреждение раньше находилось в старом здании, накануне оно также отметило новоселье. В саду открыты ясельная и старшая группы, созданы комфортные условия для занятий и развития детей: оборудованы многофункциональные комнаты, прачечная, игровые зоны, площадка для прогулок.

«Комфортные условия, которые мы создаем в городе, должны быть доступны и в сельской местности. Это очень важно для их развития и взросления», — отметил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

Сухаревская средняя школа встретила День знаний с новым пристроем-столовой, о которой на протяжении многих лет мечтали и школьники, и взрослые. До этого столовая находилась в старом доме, куда ребята ходили по улице в том числе и в ненастную погоду. Новый пристрой обошелся республиканской казне в 29 млн рублей.

«Качественная жизнь — это не только какие-то большие перемены и проекты, это каждодневный комфорт даже в мелочах. А когда речь идет о детях, это важно вдвойне», — отметил Метшин.

Сухаревская школа была открыта в 1969 году. В ее стенах получают знания 135 детей из 14 населенных пунктов Нижнекамского района. В этом году за парты учебного заведения сели 15 первоклассников.