В Нижнекамском районе к высокоскоростному интернету в деревнях подключили 35 объектов

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В этом году по федеральной программе «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» в Нижнекамском районе Татарстана подключено 35 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.

«У нас в городе до этого проекта не была подключена пожарная часть к высокоскоростному интернету. В число 35 объектов также вошли фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, школы, исполкомы районов и другие точки общественного пребывания, от которых люди уже себе могут подключить интернет», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Реализация программы началась в 2019 году. «За два года подключено 70 социально значимых объектов», — уточнил собеседник агентства.

В целом по Татарстану федеральный проект «Информационная инфраструктура» завершился досрочно.

Более чем 700 населенных пунктов республики в режиме видеоконференцсвязи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым отчитались, что работы по подключению завершены ранее запланированного срока.

«Огромное количество наших объектов: культуры, здравоохранения, образования имеют высокоскоростной интернет. Я бы хотел сегодня поблагодарить Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина за эту программу», — сказал Рустам Минниханов.

Национальные проекты реализуется на основании так называемого «майского» указа Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года. В 2020 году их цели были переформулированы.