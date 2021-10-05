В Нижнекамском районе к Всероссийской переписи населения привлекут более 500 человек

В Нижнекамском районе к предстоящей Всероссийской переписи населения будет привлечено 576 человек, их них 490 станут переписчиками, 83 — контролерами и три — инструкторами МФЦ. Персонал проходит обучение по методикам проведения переписи и работе на планшетных компьютерах. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал руководитель аппарата совета Нижнекамского муниципального района Артур Сафин.

По словам докладчика, под переписные участки уже подобрано 81 помещение, еще 24 — под стационарные участки, три будут находиться в МФЦ. Заключены договоры на услуги легкового транспорта и мобильной связи. Каждому переписчику для работы будет предоставлен участок, где проживают порядка 550 человек.

Кроме того, будет организована работа на специальных переписных участках, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В Нижнекамском районе будут открыты 24 таких участка — в общественных центрах микрорайонов, сельских домах культуры, молодежных центрах, уточнил спикер.

Любой житель, имеющий стандартную учетную запись в ЕСИА, сможет пройти интернет-перепись на портале госуслуг, выбрав услугу «Участие в переписи населения». При этом электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов своего домохозяйства. Вопросы онлайн-переписи будут такими же, как и у переписчиков, со всплывающими онлайн-подсказками. После прохождения онлайн-переписи, переписчику необходимо будет назвать QR-код подтверждения о пройденном анкетировании.

«Мы выходим на финишную подготовку по предстоящей переписи», — отметила заместитель мэра Марина Камелина.