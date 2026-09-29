В Нижнекамском районе ко Дню пожилых проведут более 150 мероприятий

Более 150 культурных, спортивных и общественных мероприятий пройдет в Нижнекамском районе в первой декаде октября в рамках Дня добра и уважения – Международного дня пожилых людей. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Александра Офицерова.

Мероприятия пройдут в микрорайонах города и сельских поселениях: для жителей старшего поколения организуют концерты, выставки, спортивные соревнования, круглые столы и вечера отдыха.

Основные события состоятся 1 октября. В 10:00 в Доме дружбы народов пройдет концерт «С любовью и уважением», в 13:00 в парке имени Габдуллы Тукая – программа ансамбля «Ильхам» «Как молоды мы были…», а в 14:00 в парке «Семья» – концерт «Живите в радости, до глубокой старости». В 16:00 в кинозале «Восход» покажут фильм «Старики-разбойники».

Для пенсионеров также подготовили спортивные активности. В течение октября в спортивной школе «Динамо», физкультурно-оздоровительном комплексе «Ярыш» и других площадках будут проходить занятия в рамках акции «Активное долголетие». 1 октября в спортивной школе №8 состоятся веселые старты «Мы молоды душой».

В Камских Полянах 1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить бассейн «Аквамарин», а 2 октября в ледовом дворце «Олимпия» пройдет бесплатное массовое катание.

Кроме того, 1 октября для людей старшего поколения будут действовать льготные цены в городских парикмахерских и «Камских банях». Комплексный музей Нижнекамска откроет экспозиции для пенсионеров бесплатно. В Центре занятости с 10:00 до 12:00 пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

В течение октября также будут проходить сельскохозяйственные ярмарки, а в рамках муниципальных акций «Дом без одиночества», «Забота», «Помощь ветерану», «Теплый дом каждому» и других пожилым жителям окажут помощь в подготовке домов к зиме, уборке, сборе урожая, приобретении продуктов и лекарств.