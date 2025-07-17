В Нижнекамском районе РТ изменятся границы трех муниципальных образований

Территория Нижнекамска площадью около 171 га войдет в состав Простинского сельского поселения. А часть земель Афанасовского сельского поселения площадью около 34 га перейдет Нижнекамску. Соответствующий законопроект приняли на 11-м заседании Госсовета РТ.

«Необходимость изменения границ муниципальных образований связана с реализацией двух крупных инвестиционных проектов на территории района. Это комплекс глубокой переработки зерна и производства DL-метионина, а также создание производственно-логистического хаба», – рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.

Для размещения комплекса глубокой переработки зерна и производства DL-метионина планируется создание особой экономической зоны.

«Капитальные затраты на проект оцениваются на уровне 132 млрд рублей. Планируется создание более тысячи рабочих мест. Его реализация позволит решить стратегическую задачу по глубокой переработке пшеницы в Татарстане и производству незаменимых в животноводстве аминокислот. Проект будет реализован до четвертого квартала 2027 года», – отметил Беляев.

По его словам, второй проект связан с созданием международного логистического хаба. «Это будет крупнейший в России центр хранения металла, способный вместить до 120 тыс. тонн металлоконструкций. Через Нижнекамск будет проходить продукция с Урала на юг через Черное море в Каспий, в Азербайджан и Турцию», – подчеркнул руководитель исполкома Нижнекамского района.

Он уточнил, что объем инвестиций составит 16 млрд рублей, будет создано 500 новых рабочих мест.