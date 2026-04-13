Общество 13 апреля 2026 12:03

В Нижнекамском районе из-за таяния снега вышла из берегов река Зай

В Нижнекамском районе из-за таяния снега вышла из берегов река Зай
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамском районе зафиксирован подъем воды в результате активного таяния снега на полях. Из берегов вышла река Зай, произошло подтопление луговых территорий.

По данным спасательных служб, ситуация находится под контролем, все оперативные службы приведены в готовность.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

МЧС России по Республике Татарстан ежедневно осуществляет мониторинг уровня воды в Каме. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС за сутки зафиксирован подъем уровня воды на 20 см – до отметки 55 метров.

Подтопление отмечено и на противоположном берегу Камы – в Елабужском районе, где вода вышла на прибрежные территории.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

При этом в Нижнекамском районе в зону подтопления не попадает ни один населенный пункт.

По данным МЧС, критическим считается уровень воды свыше 60 метров.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

12 апреля 2026
«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

13 апреля 2026
