В Нижнекамском районе из-за таяния снега вышла из берегов река Зай

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамском районе зафиксирован подъем воды в результате активного таяния снега на полях. Из берегов вышла река Зай, произошло подтопление луговых территорий.

По данным спасательных служб, ситуация находится под контролем, все оперативные службы приведены в готовность.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

МЧС России по Республике Татарстан ежедневно осуществляет мониторинг уровня воды в Каме. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС за сутки зафиксирован подъем уровня воды на 20 см – до отметки 55 метров.

Подтопление отмечено и на противоположном берегу Камы – в Елабужском районе, где вода вышла на прибрежные территории.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

При этом в Нижнекамском районе в зону подтопления не попадает ни один населенный пункт.

По данным МЧС, критическим считается уровень воды свыше 60 метров.