В Нижнекамском районе из-за таяния снега вышла из берегов река Зай
В Нижнекамском районе зафиксирован подъем воды в результате активного таяния снега на полях. Из берегов вышла река Зай, произошло подтопление луговых территорий.
По данным спасательных служб, ситуация находится под контролем, все оперативные службы приведены в готовность.
МЧС России по Республике Татарстан ежедневно осуществляет мониторинг уровня воды в Каме. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС за сутки зафиксирован подъем уровня воды на 20 см – до отметки 55 метров.
Подтопление отмечено и на противоположном берегу Камы – в Елабужском районе, где вода вышла на прибрежные территории.
При этом в Нижнекамском районе в зону подтопления не попадает ни один населенный пункт.
По данным МЧС, критическим считается уровень воды свыше 60 метров.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.