В Нижнекамском районе этой зимой откроются 36 ледовых катков

Этой зимой в Нижнекамске и Нижнекамском районе будут работать 36 оборудованных ледовых катков, из них в городе — 25, в районе — 11. О зимних активностях на деловом понедельнике доложил начальник Управления физической культуры и спорта исполкома Нижнекамского района РТ Алексей Урезов.

Спикер напомнил, что 2023 год для всех нижнекамцев объявлен годом здоровья и здорового образа жизни. Следующий год также станет возможностью привлечь внимание к спорту среди местного населения.

«В рамках празднования года спорта будут организованы различные спортивные мероприятия, массовые занятия физической культурой и спортом для школьников и студентов, а также семейные спортивные мероприятия. Все это будет способствовать поддержанию здоровья населения и развитию спортивной культуры в Нижнекамске», — отметил Урезов.

Для любителей покататься на коньках откроются пункты проката на площадках спортивного комплекса «Шинник», парке «Семья».

«С закрытием спортклуба „Нефтехимик“ остается открытым вопрос катка в парке „Нефтехимиков“, пользовавшийся популярностью среди жителей микрорайона», — обозначил он.

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» функционирует модульная лыжная база с отделением «Лыжные гонки». Здесь также откроется прокат коньков и прокат лыж.

«Ежегодно в январе проводятся акции — 6 января „Встретимся на лыжне“ и 8 января „Встретимся на катке“», — анонсировал спикер.

У любителей активных прогулок будет возможность покататься на лыжах и в вечернее время — освещенные лыжные трассы будут работать до 22:00 на учебно-тренировочной базе «Алмаш».

«На данный момент закуплены новый инвентарь и снегоход. Идет подготовка для открытия зимнего сезона. Надеемся, как только выпадет снег, база сразу же начнет свое функционирование», — заявил начальник Управления физической культуры и спорта.

Популярным зимним видом спорта в городе является хоккей. Ежегодно на протяжении многих лет проводится первенство города на призы клуба «Золотая шайба». В минувшем сезоне более 40 команд дворовых клубов в трех возрастных группах приняли участие в первенстве. Кроме этого 6 дворовых клубов участвуют в первенстве РТ.

«Хочется надеяться на помощь коммунальных служб, особенно в период сильных снегопадов. Ни для кого не секрет, что хоккей дорогостоящий вид спорта, а в дворовых клубах, как правило, занимаются дети из неполных и малообеспеченных семей, поэтому важно централизованное приобретение определенного количества инвентаря», — отметил он.

Не уходит на зимние каникулы и футбол. На футбольном поле «Солнечная поляна» с начала декабря и до середины марта пройдет первенство футбольных команд любительской Лиги.

«Зимние виды спорта доступные для горожан — отличный способ весело провести время с семьей или друзьями. Это улучшает наши отношения, укрепляет здоровье, снижает стресс и позволяет «перезарядить батарейки», — заключил Алексей Урезов.