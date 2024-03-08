В Нижнекамском районе «девятка» столкнулась с Hyundai, оба водителя в больнице

Накануне вечером в селе Большое Афанасово Нижнекамского района РТ произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

На Магистральной улице «Лада» 99-й модели лоб в лоб столкнулась с Hyundai Solaris. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки был пьян.

В итоге обоих водителей увезли медики скорой помощи.