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Происшествия 8 марта 2024 11:28

В Нижнекамском районе «девятка» столкнулась с Hyundai, оба водителя в больнице

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Накануне вечером в селе Большое Афанасово Нижнекамского района РТ произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

На Магистральной улице «Лада» 99-й модели лоб в лоб столкнулась с Hyundai Solaris. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки был пьян.

В итоге обоих водителей увезли медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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