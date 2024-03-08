Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамском районе «девятка» столкнулась с Hyundai, оба водителя в больнице
Накануне вечером в селе Большое Афанасово Нижнекамского района РТ произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
На Магистральной улице «Лада» 99-й модели лоб в лоб столкнулась с Hyundai Solaris. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки был пьян.
В итоге обоих водителей увезли медики скорой помощи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников