В Нижнекамском районе дачники пожаловались на нашествие майских жуков

Расположенные около деревни Красный Бор Нижнекамского района Татарстана садовые участки подверглись нашествию майских жуков. Насекомых-вредителей в этом году гораздо больше, чем привыкли местные дачники, сообщает телеканал «НТР 24».

Жуки поселились всюду, инсектициды, которые могут использовать владельцы дачных участков, их не берут. Так, дачница Ильгиза Рахимова раздумывает, не отказаться ли ей от сада. «Сливу съели, там практически урожая не будет. Я вообще хочу их вырубить наполовину. Зачем они нужны?» — пояснила она.

По словам садоводов, майские жуки отлично размножаются здесь из-за песчаной почвы. Земля во всех соседних садовых товариществах мягкая, зарывать в ней яйца насекомых легко. Потому, по мнению дачников, борьба с жуками должна быть более масштабной.

«Эффективно бороться на своем участке — это ни о чем. <…> Это проблема большого масштаба. Так что нужно обрабатывать сначала леса вокруг и всё подряд. И не один год, чтобы они закончились, количество их уменьшилось», — убеждена другая дачница — Марина Шарафеева.

Заявку на решение проблемы садоводы оставили в системе «Народный контроль». Сейчас она находится на рассмотрении Министерства экологии Татарстана. О решении ведомства станет известно позднее.